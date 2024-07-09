Спасаясь от жары: 53 человека утонули в водоемах России за сутки

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В российских водоемах за сутки утонули 53 человека

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Юг и центр страны накрыла жара, а северо-запад ждет похолодание и шторм.

Более полусотни человек утонули в разных регионах России — и это только за сутки. Всего же по данным МЧС, с начала года в водоемах страны погибли свыше полутора тысяч наших граждан. В том числе 200 детей. И это гораздо больше, чем в последние годы.

Антирекордсменами стали Новосибирская и Московская области. Виной же всему — установившаяся жара, из-за которой люди тянутся к рекам и озерам.

Так, на юге России температура в районе 40 градусов. Причем, Краснодарский край, Крым и Ставрополье не сильно остудят и предстоящие ливни с грозами и градом. Жару и ураганный ветер прогнозируют в Ростовской, Астраханской областях и Поволжье.

Куда больше повезло жителям Ленинградской, Псковской и Новгородской областей — там будет около 25 градусов. Правда, при этом ожидается и штормовой ветер.

Новый виток зноя на этой неделе ждет не только Москву, но также регионы Дальнего востока и Сибири, где температура превысит 30-градусную отметку.

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