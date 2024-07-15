В огне более 60 гектаров: пожар под Новороссийском тушат вертолеты и самолет

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 205 0

Два человека пострадали при пожаре в хуторе Дюрсо под Новороссийском

Фото, видео: 5-tv.ru

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Огонь повредил уже около 70 построек. В тушении задействованы более 320 человек. С крупным возгоранием борются и волонтеры.

Два человека пострадали при пожаре в районе хутора Дюрсо под Новороссийском. Об этом в Telegram-канале сообщил оперштаб Краснодарского края.

«За медицинской помощью в городскую больницу… Новороссийска обратились двое пострадавших, от госпитализации они отказались», — говорится в сообщении.

Сейчас 17 человек находятся в пункте временного размещения. При этом остальные отдыхающие, которые прежде были эвакуированы, уехали домой.

Уточняется, что огонь повредил 60 построек на территории базы отдыха «Романтик». Еще восемь построек и пять легковых автомобилей повреждены в результате пожара на базе отдыха «Голубая волна».

© РИА Новости /Александр Вильф; Telegram / Официальный телеграм-канал главы Новороссийска / kravchenko_glava_nvrsk; МЧС России; 5-tv.ru

В то же время пресс-служба МЧС России передает, что для борьбы с пожаром в районе хутора Абрау-Дюрсо под Новороссийском привлечены самолет Ил-76, а также два вертолета Ка-32 и один Ми-8. Также ликвидацией огня заняты более 320 человек и 84 единицы техники. При этом отмечается, что все очаги пожаров на территории турбаз в Краснодарском крае ликвидированы.

«На данный момент огнем охвачено 62 гектара. В тушении принимают участие сотрудники МЧС, спасатели, казаки и волонтеры», — сообщил в Telegram-канале краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко в мессенджере заявил, что необходима помощь добровольцев для подвоза воды в гору, нужны квадроциклы и мотоциклы класса эндуро.

Кроме того, в связи с пожаром в лесном массиве Сухой щели перекрыт въезд в направлении Дюрсо. Об этом заявила пресс-служба администрации Новороссийска в Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru писал, что лесной пожар под Новороссийском перекинулся на базы отдыха.

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