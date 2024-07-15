Папина гордость: Агаларов умилил фанатов заботливым отношением к дочери

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 66 0

Агаларов умилил фанатов заботливым отношением к дочери

Папина гордость: Агаларов умилил фанатов заботливым отношением к дочери

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Звезда отдыхает в Баку вместе со своей супругой-моделью и ребенком.

Певец Эмин Агаларов продемонстрировал публике заботливое отношение к своей дочери Афине, которая в это время занималась творчеством. Совместное фото знаменитости и его наследницы опубликовало издание 7Дней.ru.

Агаларов вместе с женой — моделью Аленой Гавриловой — и дочерью Афиной проводит лето в столице Азербайджана — родном Баку. В конце прошлого года наследнице знаменитостей исполнилось пять лет. Тогда Агаларов снял своего ребенка в новогоднем клипе, а затем девочка пропала из публичного поля.

На последнем совместном фото видно, как девочка сидит за столом и сосредоточенно рисует в альбоме, причем сам отец находится рядом, нежно склонив голову к чаду. В комментариях к опубликованному Агаларовым в соцсетях фото поклонники написали, что Афина умница и «папина гордость».

Агаларов и Гаврилова впервые поженились в 2018 году, в браки у них родилась дочь Афина, однако через два года Эмин и Алена приняла решение расстаться. Спустя всего несколько месяцев появились слухи, что пара снова сошлась. Агаларов стал в социальной сети делиться фото с избранницей и признаваться ей в любви — в мае 2024 они второй раз поженились.

Стоит упомянуть, что Агаларов воспитывает сыновей и от бывшей жены Лейлы Алиевой. Более того, его нынешняя жена также поддерживает отношения с экс-супругой своего мужа.

Ранее 5-tv.ru писал, зачем Гаврилова внезапно сблизилась с экс-женой Агаларова.

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