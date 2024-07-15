Защита Навальной* обжаловала ее заочный арест по делу об экстремизме

Защита Юлии Навальной* обжаловала ее заочный арест по делу об участии в экстремистском сообществе. Об этом стало известно из опубликованной карточки дела на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Отмечается, что Навальную заочно арестовали по решению Басманного суда столицы, ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, а также объявили в международный розыск.

Навальная неоднократно публично выступала с дискредитирующими ВС РФ высказываниями, а также выступала против спецоперации.

Прежде один из представителей либерального сообщества был также уличен в поддержке экстремистских действий. Речь идет о соратнике Алексея Навального** — Леониде Волкове**. Он призывал к совершению диверсий и актов саботажа в Российской Федерации.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлию Навальную внесли в России в перечень террористов и экстремистов.

* — признана в РФ экстремистом и террористом

** — признаны иноагентами, экстремистами и террористами в РФ