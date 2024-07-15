В Чечне на стройплощадке взорвались газовые баллоны: что известно к этому часу

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 1 095 0

В Чечне на стройплощадке взорвались газовые баллоны

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Oppermann/Intro; 5-tv.ru

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В результате ЧП погибли пять человек. Есть и пострадавшие.

Взрыв газовых баллонов произошел на стройке в Чечне. Как стало известно 5-tv.ru, в результате инцидента погибли по меньшей мере пять человек, еще 26 пострадали. Получивших легкие и средние травмы госпитализировали. Отмечается, что состояние шести из них оценивается как тяжелое.

ЧП произошло на строительной площадке ООО «Дагспецстрой» в селе Башин-Кали Итум-Калинского района республики. По предварительным данным, там сдетонировали баллоны с газом.

На кадрах с места происшествия, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, что в результате взрыва начался пожар. Территория и прилегающая к ней дорога вся в обломках разорвавшейся техники и стройматериалов. На месте работают экстренные службы, идет разборы завалов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожар под Новороссийском тушат вертолеты и самолет.

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