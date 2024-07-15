Суд отпустил генерала Попова из СИЗО под домашний арест

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 212 0

Он был арестован в середине мая по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Фото, видео: Климентьев Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов отпущен из СИЗО под домашний арест. Такое решение принял 235-й гарнизонный военный суд, освободив его прямо в зале, передает корреспондент 5-tv.ru.

О переводе Попова под домашний арест ходатайствовало следствие, прося учесть «характеризующие фигуранта уголовного дела данные».

«Ходатайство следствия удовлетворить, меру пресечения установить до 11 октября», — огласил решение судья на заседании, которое прошло в закрытом режиме.

Ивана Попова арестовали 17 мая на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть четвертая статьи 159 УК РФ). Сообщалось, что он причастен к хищению более 1,7 тысячи изделий металлопроката, которые были закуплены в прошлом году военно-гражданской администрацией Запорожской области для предоставления гуманитарной помощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Попов потребовал от Следственного комитета России возбудить уголовное дело в отношении адвоката Дмитрия Аграновского. Тот, как утверждает защита генерала, выступая в СМИ в роли эксперта и не зная обстоятельств дела, «выдает свою некомпетентность за действительность».

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