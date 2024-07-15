День русской лени: какой она бывает, как влияет на организм и нужно ли с ней бороться

Как оказалось, пребывание в таком состоянии может многое рассказать о человеке.

Сегодня, 15 июля, отмечается День русской лени. Это чувство знакомо каждому: кто-то пытается с ней бороться, а кто-то, наоборот, живет с ней рука об руку. Психолог Ирина Смолярчук рассказала 5-tv.ru о том, что лень на самом деле куда интереснее, многограннее и сложнее, чем мы привыкли о ней думать. Как оказалось, существует три вида лени.

Первый тип лени — это индикатор ресурсного состояния человека. Она возникает не на пустом месте, а является следствием тех или иных проблем, которые мозг подсознательно не осознает. Например, нежелание заниматься спортом может быть неосознанной осторожностью после давней травмы, а нежелание готовить еду — скрытой попыткой похудеть. Если вдруг вам лень делать какое-то конкретное дело, то обязательно подумайте — следствием чего может быть это состояние.

Второй тип лени — клинически выраженный. Эта лень, в отличие от предыдущей, не полезная, а наоборот, крайне пагубная. Люди, подверженные такой лени, обычно росли в условиях, в которых никто не учил их брать на себя обязательства и ответственность. Зачастую это так называемые «мажоры», которым богатства и сказочная жизнь достались в наследство, или же обрушились на голову без каких-либо серьезных усилий.

Такой тип лени крайне опасен, так как избалованные люди часто сходят с ума и своими поступками лишь вредят себе. Им свойственно суицидальное поведение и жажда риска — так их подсознание пытается избавиться от постоянного стресса.

Последний, третий, тип лени — отдых. Эта лень срабатывает как экстренный механизм организма, если человек слишком сильно погружает себя в работу и дела. Таким людям собственное тело дает сигнал о том, что им необходимо срочно отдохнуть, иначе есть риск потерять здоровье.

В таком случае организм может внезапно слегка приболеть, чтобы человек мог спокойно восстановить силы в покое и тишине.

Бороться же с ленью не стоит — об этом прямо говорит сама психолог. Стоит задать самому себе вопрос: «Зачем мне дана эта лень?» Ответ на этот вопрос позволит определить, какой именно у вас тип лени и, исходя из этого, отрегулировать свое состояние.

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