Внучка Никиты Михалкова тайно вышла замуж
Как прошло торжество?
Фото: Instagram* / mixalkovan
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Одна из внучек режиссера и актера Никиты Михалкова — Наталья — связала себя узами брака. Свадьба была тайной, но потом ее девушка все же решила раскрыть. Она выложила снимки в праздничном платье, на что обратило внимание издание 7Дней.ru. Однако и свое лицо, и лицо жениха Наталья предпочла не показывать. Другие фотографии в Сеть не попали, их не публиковал ни один из представителей звездного семейства.
Платье для церемонии Наталья выбрала скромное, но необычное — в футуристическом стиле, с корсетом и и юбкой, драпированной складками в области живота.
Наталья Михалкова — дочь Артема и Дарьи Михалковых. Супруги пробыли вместе более десяти лет, но позже все же расстались.
Режиссер Никита Михалков может похвастаться большой семьей. У него четверо детей: Степан Михалков, сын от первого брака, а также, Артем, Анна и Надежда — от второго. Кроме того, у него восемь внуков.
Ранее 5-tv.ru писал, что Никита Михалков рассказал, как его подставил Олег Меньшиков.
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