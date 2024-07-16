Внучка Никиты Михалкова тайно вышла замуж

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 177 0

Как прошло торжество?

Внучка Никиты Михалкова тайно вышла замуж

Фото: Instagram* / mixalkovan

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Одна из внучек режиссера и актера Никиты Михалкова — Наталья — связала себя узами брака. Свадьба была тайной, но потом ее девушка все же решила раскрыть. Она выложила снимки в праздничном платье, на что обратило внимание издание 7Дней.ru. Однако и свое лицо, и лицо жениха Наталья предпочла не показывать. Другие фотографии в Сеть не попали, их не публиковал ни один из представителей звездного семейства.

Платье для церемонии Наталья выбрала скромное, но необычное — в футуристическом стиле, с корсетом и и юбкой, драпированной складками в области живота.

Наталья Михалкова — дочь Артема и Дарьи Михалковых. Супруги пробыли вместе более десяти лет, но позже все же расстались.

Режиссер Никита Михалков может похвастаться большой семьей. У него четверо детей: Степан Михалков, сын от первого брака, а также, Артем, Анна и Надежда — от второго. Кроме того, у него восемь внуков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Никита Михалков рассказал, как его подставил Олег Меньшиков.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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