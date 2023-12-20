Никита Михалков рассказал, как его подставил Олег Меньшиков: «Это был удар»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 51 0

Никита Михалков рассказал, как его подставил Олег Меньшиков

Никита Михалков рассказал, как его подставил Олег Меньшиков: «Это был удар»

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Знаменитый режиссер вспомнил о болезненном воспоминании, сформировавшем мнение о не менее знаменитом коллеге.

Режиссер Никита Михалков таит обиду на коллегу по цеху — Олега Меньшикова. Об «ударе», который неожиданно нанес актер, он рассказал в интервью журналисту Надежде Стрелец в рамках ее YouTube-шоу. Корнями своими обида на кинодеятеля к артисту уходит в уже далекий 2006 год, тогда Никита Сергеевич снимал фильм «12». Работа длилась всего пять недель, на одну из главных ролей накануне был приглашен Меньшиков.

Актер должен был играть присяжного № 1. Пока все готовились к съемкам, он передумал и решил покинуть проект. Режиссеру позвонил за два дня до старта и заявил о своем отказе. Роль получил актер Сергей Маковецкий. К слову, произошло это презабавно. Михалков позвонил Маковецкому и, не представляясь, спросил, верует ли тот в Бога. Получил положительный ответ все еще непонимающего артиста. И постановил: «Твои молитвы услышаны». О Меньшикове Никита Сергеевич вспомнил с горечью.

«Нельзя к этому относиться как-то нейтрально. Это был удар серьезный», — признался он.

Позже Михалков и Меньшиков встретились на съемочной площадке его фильма «Утомленные солнцем». По словам режиссера, артист снова вел себя некрасиво в процессе работы. Более того, не закончив начатого, снова покинул проект. Как отметил Никита Сергеевич, этот поступок его «профессионально оскорбил». А Маковецкий, стоит отметить, воплотил своего персонажа на экране, как всегда, блестяще. В ленте есть запоминающийся момент — его десятиминутный монолог, снятый без единой склейки.

Ранее, писал 5-tv.ru, Никита Михалков публично отказался сотрудничать со сбежавшими из России актерами даже после их возвращения.

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