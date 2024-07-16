Беспрецедентный случай: в России бывшие супруги не смогли поделить эмбрионы

Развод коснулся не раздела имущества, а борьбы за распоряжение зародыша.

Бывшие супруги не смогли поделить между собой криоконсервированные эмбрионы. Об уникальном случае деления имущества, произошедшем в России, изданию Газета.ру рассказал юрист Александр Ожерельев.

«Это дело является уникальным для нашей страны, поскольку подобные случаи редки, и практика по таким вопросам еще не сложилась», — заявил эксперт.

Брак между супругами был расторгнут еще в начале 2024 года, но до этого у женщины обнаружили бесплодие. Пара обратилась в клинику для проведения экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), но и это не помогло ей забеременеть. Тогда супруги решились на криоконсервацию и хранение эмбрионов в частной клинике.

Отмечается, что после расторжения брака мужчина попытался расторгнуть договор об оказании медицинских услуг — не желая использовать сохраненные эмбрионы. Женщину это возмутило, она обратилась в суд, желая самостоятельно распорядиться эмбрионами, но тут уже «забуксовала» судебная практика.

Это оказалось уникальным делом — без прецедентов. Защита мужчины указала, что не нарушить его частную жизнь возможно только утилизацией эмбрионов. В итоге суд встал на сторону бывшего мужа, отказав женщине также о взыскании расходов с мужчины, понесенных в результате создания эмбриона.

Ожерельев подчеркнул, что в России отсутствует законодательное определение статуса эмбриона, что и создало подобное судебное разбирательство.

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