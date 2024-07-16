Участок М-11 и обход Тольятти: Путин открыл дорожные объекты в регионах России

Трасса «Нева» соединила Москву и Санкт-Петербург, а самарская дорога стала частью международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай».

Президент России Владимир Путин открыл по видеосвязи новый транспортный объект — дорогу в обход Тольятти и лично проехался за рулем по достроенному последнему участку трассы М-11 «Нева». 5-tv.ru собрал все о важных мероприятиях в отрасли дорожной инфраструктуры 16 июля.

Владимир Путин прокатился за рулем Lada Aura по трассе М-11

5-tv.ru

Президент России прибыл на участок Северного обхода Твери М-11 «Нева». Путин открыл движение по трассе, прокатившись за рулем роскошной Lada Aurа.

«Надежные дороги — это одно из ключевых условий динамичного роста всей экономики России, они позволяют инвестировать в привлекательность регионов по всем другим направлениям, улучшают качество жизни людей, дают мощный импульс развитию городов и поселков, способствуют росту внутреннего туризма», — сказал глава государства.

Новый участок дороги «Нева» стал последним элементом для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани. Теперь трасса соединяет Москву и Северную столицу, тем самым время в пути сокращается с шести до пяти часов.

Строительство Северного обхода Твери М-11 началось еще весной 2022 года, объект вводится в эксплуатацию с опережением графика на год. В декабре 2023-го было досрочно открыто движение по первому пусковому комплексу Северного обхода Твери — от села Медное до Бежецкого шоссе. Протяженность этого участка составила 33,8 километра.

Сама трасса М-11 «Нева» идет от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) до Кольцевой автомобильной дороги (КАД) и является дублером автомагистрали М-10 «Россия». Общая протяженность составляет 684 километра, 607 из них — платные участки.

Владимир Путин открыл обход Тольятти

Торжественная церемония открытия обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу состоялась в Самарской области. Президент Владимир Путин дал старт движению по ней по видеоконференцсвязи.

«Сегодня в Самарской области, вот здесь, в Тверской, мы открываем новые участки важнейших дорог России. Тем самым делаем еще один шаг в укреплении транспортной, экономической связанности регионов, в развитии эффективной логистики и безопасной дорожной сети», — заявил глава государства.

В церемонии принял узкий круг глав федеральных и региональных органов власти, в их числе был и врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. Сам Путин открыл трассу по видеосвязи. Причем перед началом мероприятия состоялся обряд освящения Волжского моста. В частности, священник прочитал молитвы и окропил новую дорогу святой водой.

С этого момента трасса в обход Тольятти стала частью международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Вместе с тем четырехполосная магистраль разгрузит переправу через Жигулевскую гидроэлектростанцию (ГЭС).

Протяженность новой скоростной автодороги составляет 99,7 километра. В нее входят 39 мостов и путепроводов, в том числе мостовой переход через Волгу, длина которого 3,7 километра. Объект построили за 3,5 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что мост через Волгу на трассе М-11 «Нева» успешно прошел испытания. Объект построен по классической технологии, но со своими уникальными особенностями.