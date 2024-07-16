«Вы что, тупые?» — дочь Киркорова встала на пути хейтеров отца

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 476 0

Дочь Киркорова Алла-Виктория сказала, что шутить над отцом можно только ей

«Вы что, тупые?» — дочь Киркорова встала на пути хейтеров отца

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Девочка сама нередко высмеивала в своих видео короля шоу-бизнеса.

Дочь народного артиста России Филиппа Киркорова выступила в защиту своего отца, которого время от времени высмеивают в Сети. Причем сама девочка в последнее время публикует все больше юмористических видео, где глумится над родителем.

«Мне обидны шутки про „не ту дверь“. Можете это писать папе, но не мне! Вы что, тупые? Я шучу, потому что это мой папа. А вы имейте уважение», — написала 12-летняя Алла-Виктория на своей странице в социальной сети.

Алла-Виктория подчеркнула, что ее это уже немного «подбешивает», причем по ее сердцу сильно ударили шутки про «не ту дверь» в ее адрес.

Стоит упомянуть, что на днях 12-летняя дочь Киркорова напомнила публике о давнем скандале ее отца. Речь о том, как в 2004 году певец выгнал с пресс-конференции «розовую кофточку» — журналистку Ирину Ароян. Более того, девочка не стеснялась в выражениях и пародировала отца до самого конца, причем с матами, что понравилось не всем пользователям Сети.

Эстрадный певец воспитывает двоих детей — сына Мартина и дочь Аллу-Викторию, которых выносила и родила суррогатная мать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как активисты из США запланировали отобрать дом Филиппа Киркорова на Майами — стоимостью десять миллионов долларов.

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