«Страшное наказание»: почему отец Шаляпина оказался в психиатрической больнице

Родитель знаменитости умер в 2019 году.

Отец певца Прохора Шаляпина оказался в психиатрической больнице из-за совершенного преступления. Страшную завесу прошлого исполнитель приоткрыл в интервью с Константином Долговым, рассказав о тяжелом детстве.

Как признался музыкант, Андрей Захаренков вел ужасный образ жизни — он постоянно кутил, употреблял алкогольные напитки, а также нередко поднимал руку на жену, родную мать и маленького Прохора.

Так, Захаренков попал не в лучшую компанию. Спустя какое-то время он совершил серьезное преступление, характер которого певец решил не уточнять. Чтобы суд сжалился над виновным, родители Андрея «приписали» ему психическое заболевание, надеясь на смягчение наказания. Однако, как отметил артист, «благие» намерения не увенчались успехом.

«Это еще более страшное наказание. Если вы совершаете преступление, и вас оформляют как невменяемого — это не психиатрическая больница будет. Это тюрьма. Более страшное место, чем обычная зона», — подчеркнул артист.

Он навещал отца все годы, что тот находился там. Стоит отметить, что Андрей Захаренков умер в психиатрической клинике в 2019 году.

Пребывание в подобном месте назначается судом. Как сообщил Шаляпин, «забрать» человека оттуда невозможно — решение о выписке принимается только главным врачом больницы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мать Шаляпина реагирует на его возрастных спутниц.