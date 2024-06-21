«Бьет по нервной системе»: как мать Шаляпина реагирует на его возрастных спутниц
Мать певца Прохора Шаляпина тяжело переживает любовные похождения сына
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сложнее всего Елене Колесниковой было принять 57-летнюю возлюбленную наследника Ларису Копенкину.
Мать знаменитого певца Прохора Шаляпина — Елена Колесникова — тяжело переживает романтические похождения сына. Она не может смириться с постоянной сменой избранниц, каждую новую возлюбленную принимает с трудом. Об этом родительница звезды рассказала в эфире программы на федеральном канале.
Сложнее всего Елене было смириться с «кандидатурой» известной бизнесвумен Ларисой Копенкиной. Об их отношениях Колесникова узнала из СМИ.
«Вообще, я очень эмоциональный человек, и каждая, как говорится, смена этих девушек, женщин, конечно, бьет по моей нервной системе. Я не могу спокойно к этому относиться», — призналась мать Шаляпина.
Ларисе, когда она выходила замуж за музыканта, было 57 лет. Родительница популярного исполнителя не могла поверить, что невеста сына старше ее. Из-за переживания за любимого ребенка Елена даже попала в больницу с инфарктом.
Сейчас одна из самых обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса рассталась.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Прохор Шаляпин попытался соблазнить экс-жену Петросяна.
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