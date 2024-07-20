Чего ждать украинцам?

Президент* Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни внесет в Верховную раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в Незалежной. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«В ближайшие дни президент подаст в парламент два документа — о продлении действия военного положения и о продолжении всеобщей мобилизации», — отметил он.

Депутат также напомнил, что на Украине военное положение действует до 11 августа 2024 года.

Всеобщая мобилизация объявлена на Украине с февраля 2022 года. С тех пор она неоднократно ужесточалась. Категории граждан, которые попадают под нее, все время расширяются.

Власти страны пытаются привлечь к участию в военных действиях максимальное количество людей, несмотря на их сопротивление.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп поговорил по телефону с Зеленским.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.