«В ближайшее время»: в Верховной раде рассекретили планы Зеленского
Депутат Железняк: Зеленский внесет в Верховную раду законопроект о мобилизации
Фото: www.globallookpress.com / James McGill
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Чего ждать украинцам?
Президент* Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни внесет в Верховную раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в Незалежной. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
«В ближайшие дни президент подаст в парламент два документа — о продлении действия военного положения и о продолжении всеобщей мобилизации», — отметил он.
Депутат также напомнил, что на Украине военное положение действует до 11 августа 2024 года.
Всеобщая мобилизация объявлена на Украине с февраля 2022 года. С тех пор она неоднократно ужесточалась. Категории граждан, которые попадают под нее, все время расширяются.
Власти страны пытаются привлечь к участию в военных действиях максимальное количество людей, несмотря на их сопротивление.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп поговорил по телефону с Зеленским.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.
Читайте также
82%
0.14 96.04
-0.06
Нашли ошибку?