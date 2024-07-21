«Предварительное недовольство»: почему перед отпуском возникает стресс

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 39 0

Психотерапевт Зайцев: завышенные ожидания от отпуска могут ввести в стресс

«Предварительное недовольство»: почему перед отпуском возникает стресс

Фото: www.globallookpress.com / Nick White

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Что можно сделать с появляющейся тревогой?

Стресс перед отпуском — явление нередкое. Зачастую завышенные ожидания перед долгожданным отдыхом могут заставить человека сильно переживать. Об этом рассказал психотерапевт Роман Зайцев.

В беседе с изданием «Доктор Питер» врач объяснил, что стресс может быть последствием внутреннего конфликта. По мнению психотерапевта, возникает он именно из-за завышенных ожиданий.

«Мы предъявляем большие требования к реальности, хотим, чтобы она полностью соответствовала тому, что мы от нее ожидаем. Именно с этим и связан процесс опасений и тревог», — предупреждает Роман Зайцев.

Из-за нереалистичных представлений люди начинают тревожиться и переживать, что что-то может пойти не по плану. Психотерапевт также отметил, что виной тому иногда становится склонность к идеализации.

По мнению эксперта, многие также начинают беспокоиться из-за финансовой составляющей отпуска. Роман Зайцев объяснил, что «предварительное недовольство» может возникнуть из-за неспособности позволить себе дорогостоящий курорт с удобствами.

«Все это вместе и приводит наше душевное состояние в некое напряжение. И таким образом возникает то, что мы называем стресс», — говорит психотерапевт.

Справиться с ним вполне реально. Для этого эксперты рекомендуют регулярно заниматься физической активностью, использовать игрушки-антистресс и медитировать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких случаях нужно идти к психологу.

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