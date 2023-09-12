«Любая фобия убирается»: в каких случаях нужно идти к психологу

Специалист рассказал о решении проблем, которые мешают жить.

Когда и с какими проблемами нужно идти к психологу? Об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказал врач Евгений Идзиковский.

По его словам, специалисты подобного профиля работают с состоянием или поведением, которое не устраивает пациента. Идзиковский отметил, что зачастую россияне приходят за помощью только в моменты острого кризиса.

«К примеру, практически любая фобия убирается за один, два, три сеанса, и это довольно легко. Если вам надо летать на самолетах по рабочим делам или в отпуск, а для вас это страшно, то с аэрофобией имеет смысл прийти к психологу. По моей статистике, требуется два с половиной сеанса на одну фобию. У вас все уберут, и проблема исчезнет», — отметил специалист.

С другой стороны, есть состояние, которое нам не нравится, например, высокая тревога. И это напряжение очень деструктивно. Оно занимает много сил и мешает жить. Оно может приводить к тому, что вы плохо высыпаетесь, хуже себя чувствуете, у вас меньше сил на работу.

Тревога — это не то, с чем стоит мириться. Конечно, с ней можно пойти к психиатру, который назначит таблетки. Однако они понижают уровень жизненной активности. И они не убирают первопричину.

Он добавил, что за тревогой всегда стоит боль, которую нужно преодолеть. Также часто клиенты обращаются с социальными проблемами. Например, многие люди боятся знакомиться с незнакомцами. Идзиковский отметил, что и эти проблемы можно с легкостью преодолеть.

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