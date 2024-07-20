«Было сильное задымление»: появились подробности пожара в ТЦ «Галерея» в Петербурге

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 138 0

Во время пожара в ТЦ «Галерея» в Петербурге не было паники среди людей

«Было сильное задымление»: появились подробности пожара в ТЦ «Галерея» в Петербурге

Фото: 5-tv.ru

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Очевидец рассказал об обстановке на месте произошедшего.

Среди посетителей торгового центра «Галерея» в Петербурге, где произошел пожар, не было никакой паники. Об этом рассказал очевидец произошедшего по имени Алексей. Он отметил, что люди продолжили гулять по зданию после объявления о возгорании.

«Перестали работать лифты. Но спокойно все гуляли внутри. Спустя 20-30 минут отключили эскалаторы, объявили об эвакуации. Охрана открыла все двери, и люди спокойно выходили», — заявил Алексей в беседе с изданием Газета.ру.

При этом мужчина отметил, давки как внутри, так и около ТЦ не было.

«Было сильное задымление, но оповещения о пожаре и массовой эвакуации не было. Когда произошло задымление, поначалу все ломанулись к выходам, как таковой паники не было. Затем все поутихло, сотрудники ресторана и ТЦ попросили отойти на безопасное расстояние», — рассказал очевидец Алексей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что В ТЦ «Галерея» в Петербурге произошел пожар. В МЧС уточнили, что возгорание произошло в помещении кафе на пятом этаже, а именно в вентиляционной вытяжке.

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