«Весь мир будет поднят на уши»: политолог предрек развитие кризиса на Ближнем Востоке

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 4 469 0

Политолог Газарян: обстрел Йемена ускорит развитие ближневосточного конфликта

Фото, видео: www.globallookpress.com / Hasan Bratic; 5-tv.ru

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Впервые Израиль совершил нападение на непосредственную территорию хуситов.

Обстрел Йемена Израилем может стать новым витком развития конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил политолог Мовсес Газарян.

«Это первый удар израильских сил напрямую по территории хуситов и, скажем так, по-своему это можно трактовать как новый виток развития кризиса на Ближнем Востоке», — отметил эксперт.

По мнению Газаряна, такие атаки рано или поздно втянут в конфликт Иран.

«Кем являются хуситы? Конечно, это прокси Ирана. Фактически, Израиль бросает перчатку в сторону Ирана, демонстрируя, что, мол, мы можем уничтожать наших врагов, где бы они ни были и как бы они нам не угрожали», — поясняет политолог.

Ответом на обстрел Йемена абсолютно точно, уверен эксперт, приведет к еще более частым атакам хуситов.

«На мой взгляд, стоит ожидать, что атаки хуситов по территории Израиля станут более активными. В том числе, нам не нужно исключать, что с течением определенного времени… мы можем увидеть новую атаку… со стороны Ирана в отношении Израиля. Возможно мы увидим радикализацию ситуации до такого предела, когда весь мир был поднят на уши», — предостерегает Газарян.

Впрочем, отметил политолог, это произойдет не в самое ближайшее время.

«Я думаю, нам не стоит исключать и подобного развития событий, но я полагаю, это может произойти, в лучшем случае, в среднесрочной перспективе, ввиду того, что сейчас Исламская республика переживает период транзита после президентских выборов. Иранское военно-политическое руководство не будет делать такие шаги в спешке. Это определенная подготовка, под это готовится соответствующий фонд», — заключил Мовсес Газарян.

Ранее 5-tv.ru писал, что жители Хан-Юниса рассказали о заваленных телами улицах после удара Израиля.

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