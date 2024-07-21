Пошли судебные тяжбы: вдовец Чернышев подал иск из-за квартиры Заворотнюк

Без конфликтной ситуации в семье покойной знаменитости не обошлось.

Вдовец актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев подал иск в суд к застройщику из-за московской квартиры знаменитости. Информация об этом появилась на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

В суд Чернышев подал 21 мая, за восемь дней до смерти Заворотнюк. Поводом стал вопрос о неисполнении обязательств при участии граждан в долевом строительстве. По-видимому, проблема в несвоевременной сдаче готового многоквартирного дома.

К слову, Заворотнюк оставила родным наследство. У нее с мужем был 700-метровый особняк в Новомосковском районе стоимостью около 160 миллионов рублей. В 2021-м дом переоформили на детей Заворотнюк Анну и Майкла. В собственности звезды также были автомобили, квартира в центре Москвы стоимостью 50 миллионов и в районе Раменки стоимостью около 80 миллионов.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото, как Анастасия Заворотнюк выглядела во время болезни.