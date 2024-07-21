«Приведу женщину, которая все сделает»: Бледанс сделала провокационное заявление о сыне

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 202 0

Бледанс заявила, что приведет своему сыну женщину и заплатит ей

«Приведу женщину, которая все сделает»: Бледанс сделала провокационное заявление о сыне

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

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По мнению ведущей, первый сексуальный опыт Семен должен получить от профессионального человека.

Телеведущая Эвелина Бледанс заявила, что беспокоится по поводу первого сексуального опыта своего особенного сына Семена. Актриса планирует оплатить услуги женщины, которая поможет наследнику в этом вопросе. Об этом она сообщила в одном из RuTube-шоу.

«Ребенок может получить плохой первый секс и думать, что это нормально. Он должен получить красивый секс от профессионального человека <…> Однажды я ему просто приведу женщину, которая все сделает. Я ей заплачу за это», — сказала она.

Эвелина также подчеркнула, что Семен свободно общается с противоположным полом, и у сына много знакомых девочек его возраста. Кроме того, наследник с теплотой относится ко всем подругам мамы, целует им руки и «обожает быть в женском обществе».

Эвелина Бледанс родила Семена в 2012 году. Он появился на свет в браке с ее третьим мужем Александром Семиным. У ребенка диагностирован синдром Дауна. Сейчас Семен переживает переходный период. Ведущая признавалась, что сын все чаще показывает свой характер и не слушает маму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бледанс рассказала о домогательствах режиссера.

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