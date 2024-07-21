Экс-министра спорта Дагестана Магомедова госпитализировали из СИЗО в Москве

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 3 123

Его нашли в камере в «Матросской тишине» с многочисленными ранами.

Экс-министра спорта Дагестана Магомедова госпитализировали из СИЗО в Москве

Фото: © РИА Новости / Саид Царнаев

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Экс-министра спорта республики Дагестан, а также бывшего мэра города Кизилюрт Магомеда Магомедова госпитализировали из Следственного изолятора № 1 в столице. Об этом стало известно источнику 5-tv.ru.

Накануне его нашли в камере в «Матросской тишине» с многочисленными ранами в зоне предплечья. Ему экстренно вызвали карету «скорой» и затем госпитализировали в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского.

В некоторых Telegram-каналах прошла версия о возможной попытке самоубийства, если отталкиваться от характера ран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова задержали в Москве. Претензии связаны с периодом, когда он возглавлял министерство спорта республики. Речь идет о хищении бюджетных средств и связях с криминалом.

Вместе с Магомедовым задержали и начальника управления регионального минспорта Халитбега Махачева. Обоих конвоировали в Москву на вертолете. Следователи в это время провели обыски в их домах, на рабочих местах изъяли документы. Это расследование может вскрыть новые эпизоды и привести к последующим задержаниям.

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