Экс-министра спорта Дагестана Магомедова госпитализировали из СИЗО в Москве

Экс-министра спорта республики Дагестан, а также бывшего мэра города Кизилюрт Магомеда Магомедова госпитализировали из Следственного изолятора № 1 в столице. Об этом стало известно источнику 5-tv.ru.

Накануне его нашли в камере в «Матросской тишине» с многочисленными ранами в зоне предплечья. Ему экстренно вызвали карету «скорой» и затем госпитализировали в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского.

В некоторых Telegram-каналах прошла версия о возможной попытке самоубийства, если отталкиваться от характера ран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова задержали в Москве. Претензии связаны с периодом, когда он возглавлял министерство спорта республики. Речь идет о хищении бюджетных средств и связях с криминалом.

Вместе с Магомедовым задержали и начальника управления регионального минспорта Халитбега Махачева. Обоих конвоировали в Москву на вертолете. Следователи в это время провели обыски в их домах, на рабочих местах изъяли документы. Это расследование может вскрыть новые эпизоды и привести к последующим задержаниям.