Игра с огнем: два человека пострадали при пожаре в квест-клубе в Махачкале

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 86 0

В Махачкале из-за пожара в квест-клубе пострадали два человека

Игра с огнем: два человека пострадали при пожаре в квест-клубе в Махачкале

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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По предварительной версии, ЧП случилось из-за ошибки сотрудника увеселительного заведения.

В Махачкале произошел пожар в одном из квест-клубов. В результате пострадали два человека Об этом сообщили в МЧС. Пострадавшие были доставлены в больницу.

По информации местных Telegram-каналов, одна из тех, кто получил травмы — молодая девушка. Инцидент произошел во время прохождения квеста. По предварительным данным, причиной пожара стала ошибка сотрудника, который зажег горючую смесь. Участники квеста не успели вовремя покинуть помещение.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Кузбассе 35 детей госпитализированы с кишечной инфекцией после отдыха в железнодорожном санатории.

По предварительным данным, причиной массового отравления стала норовирусная инфекция — острое вирусное заболевание, проявляющееся преимущественно синдромом гастроэнтерита. В числе симптомов — тошнота, рвота, боли, урчание в животе и диарея. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

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