В Кузбассе 35 детей попали в больницу после отдыха в санатории
Роспотребнадзор: в Кузбассе 35 детей госпитализированы с кишечной инфекцией
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
По факту массового отравления возбуждено уголовное дело.
В Кузбассе 35 детей госпитализированы с кишечной инфекцией после отдыха в железнодорожном санатории. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.
Уточняется, что изначально за помощью обратились 25 детей в возрасте от десяти до 12 лет. У всех медики обнаружили признаки кишечной инфекции без угрозы жизни и здоровью. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
Позднее число отравившихся детей в санатории увеличилось до 35. По предварительным данным, причиной массового отравления стала норовирусная инфекция — острое вирусное заболевание, проявляющееся преимущественно синдромом гастроэнтерита. В числе симптомов — тошнота, рвота, боли, урчание в животе и диарея.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Туве госпитализировали более 30 детей с симптомами острой кишечной инфекции после отдыха в лагере.
- 16 июл
- В Москве произошло массовое отравление шаурмой
- 15 июл
- Более 25 детей попали в больницу после отдыха в лагере Крыма
- 15 июл
- Более половины исследованных образцов готовой еды могут быть опасными для здоровья
- 11 июл
- Фасоль закупалась за рубежом: последние данные о заражении россиян ботулизмом
- 9 июл
- Более 30 детей госпитализированы с кишечной инфекцией после отдыха в лагере Тувы
- 7 июл
- Сальмонеллез подтвердился у 75 отравившихся в бурятском кафе
- 6 июл
- «Тараканы бегали»: кафе в Бурятии, где отравились люди, имело дурную репутацию
- 5 июл
- В Дагестане возбудили уголовное дело после отравления 16 человек в местном кафе
- 4 июл
- Свыше 30 человек отравились в кафе в Братске: что об этом известно
- 29 июн
- Виноваты родители: представители лагеря в Магнитогорске назвали причину отравления детей
Читайте также
89%
0.14 96.04
-0.06
Нашли ошибку?