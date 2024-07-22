Чисто там: санэпидэкспертизу для общепита сделают обязательной еще до открытия
Санэпидэкспертизу для общепита в России сделают обязательной еще до открытия
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Сухов; 5-tv.ru
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Почему это важно делать именно на старте работы и что Роспотребнадзор может найти во время такого визита?
В России могут вернуть санэпидэкспертизу на старте работы кафе и ресторанов. Как выяснили «Известия», с такой инициативой выступают общественники.
Сейчас кафе и рестораны обязаны уведомлять Роспотребнадзор только о начале своей деятельности. Хотя до 2009 года предлагаемая система контроля уже действовала, но потом ее отменили, чтобы упростить жизнь бизнесу. Регулятор ограничился плановыми проверками.
В 2022-м и на этот вид надзора ввели мораторий. Все это расслабило бизнес: только в этом году по всей стране было несколько резонансных случаев массового отравления. Поэтому теперь на старте работы общепита предлагают давать оценку соблюдению чистоты, правильному хранению продуктов, наличию санитарных книжек у сотрудников и состоянию воды.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Кузбассе 35 детей попали в больницу после отдыха в санатории.
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