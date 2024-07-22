Пропавшего экс-председателя суда Нижегородской области нашли в лесу мертвым

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 76

Его жена, которая пропала вместе с ним, оказалась жива.

Пропавшего экс-председателя суда Нижегородской области нашли в лесу мертвым

Фото: www.globallookpress.com / Evgeniy Kanaev

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Бывшего председателя суда Нижегородской области Валерия Воробьева обнаружили мертвым в лесу. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России по региону.

Сотрудники полиции совместно с волонтерами искали мужчину с его женой, с которой они отправили в лес. Воробева нашли мертвым, а его жена оказалась в другом месте и живой.

По предварительным данным, бывший председатель суда и его супруга 20 июля уехали из села Теряево Богородского района в лес в Павловский район и не вернулись.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в результате столкновения легкового автомобиля с пассажирским автобусом в Приморском крае пострадали три человека: два пассажира автобуса и водитель легковушки. Их всех госпитализировали. По данному факту проводится проверка.

Авария произошла на 82 километре трассы «Артем — Находка — порт Восточный». Водитель легковой машины не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там в тот момент ехал автобус, в котором находились 15 человек.

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