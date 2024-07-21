Три человека пострадали в результате аварии в Приморском крае

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Остальные 13 человек остались невредимы.

Три человека пострадали в результате аварии в Приморском крае

Фото: Telegram / Полиция Приморья / prim_police

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В результате столкновения легкового автомобиля с пассажирским автобусом в Приморском крае пострадали три человека. Об этом сообщила полиция региона.

Авария произошла на 82 километре трассы «Артем — Находка — порт Восточный». Легковой автомобиль, за рулем которого сидела девушка, двигался в сторону города Фокино. Внезапно водитель машины не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там в тот момент ехал автобус, в котором находились 15 человек.

В результате ДТП пострадали два пассажира автобуса и водитель легковушки. Их всех госпитализировали.

«По данному факту проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований», — сообщили полицейские.

К слову, в начале июля в Приморском крае произошло жуткое событие. Мужчина расправился с больной тещей. Придя к ней домой, он выбросил ее с балкона. От полученных травм женщина скончалась. Мужчине предъявили обвинение по статье «убийство».

Ранее 5-tv.ru публиковал жуткие кадры последствий ДТП с участием мотоцикла и бетономешалки.

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