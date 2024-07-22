«Благодарю за все, что было!» — шансонье Жека показал могилу своей жены

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 152 0

Шансонье Григорьев установил памятник своей жене спустя год после ее смерти

«Благодарю за все, что было!» — шансонье Жека показал могилу своей жены

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Певец возвел памятник спустя год после кончины супруги.

Шансонье Евгений Григорьев установил на Ваганьковском кладбище памятник своей жене Елизавете Крапивиной. Фотографией знаменитый певец поделился на своей странице в соцсети.

Шансонье Евгений Григорьев показал могилу своей жены Елизаветы КрапивинойШансонье Евгений Григорьев показал могилу своей жены Елизаветы Крапивиной. Фото: Instagram* / egrigoriev

«Благодарю за все, что было! Верю, что мы встретимся и будем вместе», — написал 57-летний музыкант.

Памятник любимой женщине певец установил спустя год после ее смерти. Он подчеркнул, что скончавшаяся в 2023 году супруга — была самой сильной для него любовью. Причем на установленном гранитном памятнике певец решил вывести слова из его же песни под названием «Пить с ней вино».

«Унесем с собою только главное. То, что у меня и у нее…», — написано на памятнике.

Стоит упомянуть, что Григорьев жил вместе с Крапивиной 12 лет, а затем женился на ней в 2021 году. Счастье оборвалось уже в 2023-м с ее смертью, однако супруга успела подарить музыканту дочь Марию.

Григорьев рассказал в конце прошлого года, что у супруги семь лет назад стало развиваться тяжелое психическое заболевание. Шансонье добавил, что о недуге знали только самые близкие, и они делали все, чтобы продлить жизнь Крапивиной. К сожалению, болезнь оказалась сильнее.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, как изменилась жизнь певца Жеки после трагической смерти супруги Крапивиной в 2023 году.

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