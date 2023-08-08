«Это пожизненно»: известный шансонье Жека раскрыл правду о смерти жены

Супруга знаменитого исполнителя была больна. Семья боролась за ее жизнь, но недуг оказался сильнее.

Музыкальный исполнитель Евгений Григорьев, более известный в мире шансона под псевдонимом Жека, пролил свет на семейную тралению — внезапную смерть любимой супруги Елизаветы Крапивиной. В личном блоге на YouTube-канале он опубликовал видео, в котором откровенно рассказал о болезни жены, покончившей с собой в июле.

Общественность строила домыслы, что причиной решения женщины стала измена со стороны Жеки. Ходили слухи о его романе с Екатериной Лазаревой. Однако певец опроверг данные злых языков. По его словам, с женой они жили счастливо, однако все омрачила страшная болезнь.

«Семь лет назад у Лизы стало развиваться тяжелое психическое заболевание <…> Вердикт врачей был однозначен — это пожизненно», — поделился он с поклонниками.

Григорьев не стал озвучивать точный диагноз, лишь отметил, что врачи долго не могли правильно его установить. Он добавил, что о недуге знали только самые близкие, и они делали все, чтобы продлить жизнь Елизавете. К сожжению, болезнь оказалась сильнее.

Жека рассказал, что «мысли о суициде посещали ее неоднократно». Врачи, которые работали с женщиной до сих пор не могут понять, почему та решила свести счеты с жизнью.

Тело несчастной обнаружили рядом с домом на Бакунинской улице 22 июля. Известно, что смерть Крапивиной наступила мгновенно. Она оставила супругу 11-летнюю дочь Марию. Григорьев женился на Елизавете только пару лет назад — в 2021 году. Добивался он ее 12 лет — все это время она отказывались от предложений руки и сердца.

Ранее 5-tv.ru писал, что певицу Натали преследует череда смертей близких людей.