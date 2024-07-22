«Быстро найдет повод»: как распознать девушку, способную на измены

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 90 0

Коуч Кичаев: предотвратить измену можно, спровоцировав личные проблемы

«Быстро найдет повод»: как распознать девушку, способную на измены

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Искренность или меркантильность партнерши можно определить буквально по одному признаку. О чем речь?

Реакция девушки на проблемы партнера может показать искренность ее чувств. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал коуч Александр Кичаев.

Речь идет о тех представительницах прекрасного пола, которые в первую очередь обращают внимание на финансовую составляющую. Эксперт считает, что, если мужчина на ранних этапах отношений расскажет избраннице о своих трудностях, по реакции сразу можно понять чистоту намерений. То есть, другими словам, девушку необходимо спровоцировать.

«Можно сказать о проблемах со здоровьем, с бизнесом, то есть расскажите печальную историю и посмотрите на ее реакцию. Если у нее к вам не настоящая любовь, она быстро найдет повод уйти», — считает Кичаев.

Строить отношения без настоящих эмоций тяжело, да и не имеет смысла. И, если вовремя расстаться с неискренним человеком, это поможет избежать массы проблем в будущем. Например, такая перестраховка убережет от неверности.

«Если у нее к вам не настоящая любовь, она быстро найдет повод уйти от вас. А соответственно, вы предотвратите измену, если человек изначально был так к вам настроен», — резюмирует Кичаев.

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