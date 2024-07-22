«Болезнь купальщиков»: как не подхватить церкариоз при отдыхе у водоема

Роспотребнадзор: церкариозом можно заразиться во время купания в водоемах
Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко
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Паразит проникает через кожу. Насколько он опасен для человека?
Церкариоз или так называемая «болезнь купальщиков» повсеместно встречается в России, заразиться можно во время купания в водоемах, где обитает большое количество уток. У пострадавших появляется сильный зуд, температура, а также пигментация. Что такое церкариоз, как избежать этой болезни и каким образом она проявляется, рассказали в Роспотребнадзоре.
Ранее в СМИ появилась информация, что случаи заражения церкариозом зафиксировали в Нижнем Новгороде (в Светлярском озере и озере парка имени 777-летия города) и в ХМАО (в водоеме в поселка Каменный Октябрьского района). Тела зараженных покрылись волдырями и пятнами, у них также фиксировалась повышенная температура.
Что такое церкариоз
Церкариоз также называют «зудом купальщика». Это паразитное заболевание, которое вызывается личинками гельминтов водоплавающих птиц (церкарий). Заражение происходит при купании в водоемах при температуре воды больше плюс 20 градусов, где обитает большое количество уток. Для человека паразиты не опасны, «они присоединяются к коже, но быстро погибают».
Личинки церкарии проникают через открытые кожные покровы людей. При этом глубже жировой клетчатки паразит пройти не может. Пораженные участки проявляются в виде папул, сыпи, эритематозных высыпаний и пигментации.
Паразит в организме человека не развивается, но его гибель вызывает токсический дерматит аллергического типа. Как следствие — сильный зуд, а расчесы и открытые раны могут стать дверьми для вторичной инфекции.
Симптомы церкариоза или «болезни купальщиков»
При заражении развиваются клинические проявления быстро — от 20 минут до нескольких часов. К основным симптомам церкариального дерматита относятся:
- покалывание;
- зуд;
- мелкие красные волдыри или прыщи.
Симптомами также могут служить нарушение сна, небольшое повышение температуры и сухой кашель. Через полторы — две недели от начала заражения неосложненные клинические проявления затухают. Пигментация может сохраняться до трех недель.
При появлении первых признаков заражения нужно обратиться к врачу.
Как не заразиться церкариозом или «болезнью купальщика»
Роспотребнадзор называет четыре правила на этот счет. Так вот, чтобы не заболеть церкариозом, нужно:
- купаться только в разрешенных местах;
- перед входом в воду нужно воспользоваться средствами для защиты кожи: репелленты на вазелиновой основе, кремы и масла;
- во время купания избегать мелководных участков и водоемов, заросших водной растительностью, где обитают моллюски и большое количество птиц;
- после купания нужно принять душ и тщательно вытереть кожу полотенцем и сменить мокрую одежду.
Следует помнить, что наиболее безопасно проводить отдых на специально оборудованных пляжах.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России выявлены случаи заражения лихорадкой Западного Нила. Переносчики болезни — комары. В 1999 году в РФ была вспышка заболевания, тогда выявили более 470 случаев. О том, как не заразиться и какие бывают симптомы, читайте в нашем материале.
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