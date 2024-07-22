Ведущая актриса озвучки СССР Нина Гуляева экстренно госпитализирована в Москве

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Эксклюзив 2 251 0

В Москве экстренно госпитализировали актрису театра и озвучки Нину Гуляеву

Ведущая актриса озвучки СССР Нина Гуляева экстренно госпитализирована в Москве

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

93-летней знаменитости стало плохо посреди ночи.

Легендарную советскую актрису озвучки и звезду театральных подмостков Нину Гуляеву экстренно госпитализировали в Москве. Сейчас 93-летняя знаменитость находится в Городской клинической больнице № 52, куда ее прямо с Тверской улицы в срочном порядке доставила карета скорой помощи.

Как сообщает источник 5-tv.ru, прибывшие на место врачи диагностировали у актрисы острый приступ холецистита, после чего она была доставлена в больницу и помещена под наблюдение докторов.

Нина Гуляева известна своими театральными ролями, которых в ее продолжительной карьере было более тридцати, а также озвучиванием культовых советских мультфильмов, таких как «Приключения Буратино», «Русалочка», «Пастушка и трубочист», «Капризная принцесса» и «Фитиль».

Кроме того, актриса принимала участие в озвучивании полнометражного кино — на ее счету есть главные роли в фильмах «Руслан и Людмила» и «Алые паруса». Сейчас ей 93 года, она родилась в столице 18 апреля 1931-го.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кушанашвили прокомментировал слухи об очередной операции.

+17° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
87.78
-0.24 95.76
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:00
Гаубицы Д-30 уничтожили замаскированную технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6:42
Дорогу молодым: почему Байден вышел из гонки за президентское кресло
6:28
Наша новая цель: Flightradar24 засек летящий в сторону Украины F-16
6:16
Пациент скорее жив? Лечащий врач Байдена раскрыл правду о его состоянии
6:00
Российские «Грады» громят ВСУ под покровом ночи. Лучшее видео из зоны СВО
5:38
Байден передал главам Минфина и Госдепа полномочия по поддержке Украины

Сейчас читают

Тотальное наблюдение: США приступили к применению майданных технологий в Грузии
Российские «Грады» громят ВСУ под покровом ночи. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака