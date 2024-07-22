Ведущая актриса озвучки СССР Нина Гуляева экстренно госпитализирована в Москве

93-летней знаменитости стало плохо посреди ночи.

Легендарную советскую актрису озвучки и звезду театральных подмостков Нину Гуляеву экстренно госпитализировали в Москве. Сейчас 93-летняя знаменитость находится в Городской клинической больнице № 52, куда ее прямо с Тверской улицы в срочном порядке доставила карета скорой помощи.

Как сообщает источник 5-tv.ru, прибывшие на место врачи диагностировали у актрисы острый приступ холецистита, после чего она была доставлена в больницу и помещена под наблюдение докторов.

Нина Гуляева известна своими театральными ролями, которых в ее продолжительной карьере было более тридцати, а также озвучиванием культовых советских мультфильмов, таких как «Приключения Буратино», «Русалочка», «Пастушка и трубочист», «Капризная принцесса» и «Фитиль».

Кроме того, актриса принимала участие в озвучивании полнометражного кино — на ее счету есть главные роли в фильмах «Руслан и Людмила» и «Алые паруса». Сейчас ей 93 года, она родилась в столице 18 апреля 1931-го.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кушанашвили прокомментировал слухи об очередной операции.