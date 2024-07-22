Ведущая актриса озвучки СССР Нина Гуляева экстренно госпитализирована в Москве
В Москве экстренно госпитализировали актрису театра и озвучки Нину Гуляеву
Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва
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93-летней знаменитости стало плохо посреди ночи.
Легендарную советскую актрису озвучки и звезду театральных подмостков Нину Гуляеву экстренно госпитализировали в Москве. Сейчас 93-летняя знаменитость находится в Городской клинической больнице № 52, куда ее прямо с Тверской улицы в срочном порядке доставила карета скорой помощи.
Как сообщает источник 5-tv.ru, прибывшие на место врачи диагностировали у актрисы острый приступ холецистита, после чего она была доставлена в больницу и помещена под наблюдение докторов.
Нина Гуляева известна своими театральными ролями, которых в ее продолжительной карьере было более тридцати, а также озвучиванием культовых советских мультфильмов, таких как «Приключения Буратино», «Русалочка», «Пастушка и трубочист», «Капризная принцесса» и «Фитиль».
Кроме того, актриса принимала участие в озвучивании полнометражного кино — на ее счету есть главные роли в фильмах «Руслан и Людмила» и «Алые паруса». Сейчас ей 93 года, она родилась в столице 18 апреля 1931-го.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кушанашвили прокомментировал слухи об очередной операции.
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