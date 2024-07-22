Для некоторых россиян могут ввести прибавку к пенсии в размере 1,2 тыс рублей

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 251 0

Комитет Госдумы одобрил поправку к пенсии для инвалидов и пенсионеров старше 80

Для некоторых россиян могут ввести прибавку к пенсии в размере 1,2 тыс рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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Кто же может рассчитывать на эту прибавку?

Комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил поправки о ежемесячной прибавке к пенсии в размере 1200 рублей с учетом индексации. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, изменения коснутся инвалидов I группы, а также пенсионеров старше 80 лет.

Согласно этой поправке, доплату прибавят в беззаявительном порядке, а в будущем ее будут индексировать в соответствии с районным коэффициентом и увеличивать каждый год.

«Исключения составляют инвалиды с детства I группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном», — уточнили в агентстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам.

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