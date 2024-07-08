Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 156 0

Такая мера снова начнет действовать в стране уже в следующем году.

Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам. Данная практика была прекращена с 2016 года, но вернется уже в 2025 году. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации.

Сумма индексации будет исчисляться исходя из размера страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней, которую назначили, но не выплачивали, пока пенсионер продолжал работать. Все предыдущие индексации тоже будут учитываться. Среднее повышение составит не меньше 1,3 тысячи рублей — так оценивало правительство России.

Когда же пенсионер решит прекратить работать, страховая пенсия увеличится на суммы индексации и корректировок в период трудовой деятельности вплоть до 1 января 2025 года.

На возобновление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам потребуются дополнительные бюджетные ассигнования: в 2025 году — 96,45 миллиарда рублей, в 2026 году — 177,03 миллиарда рублей, а в 2027 году — 260 миллиардов рублей.

Ожидается, что решение о возобновлении индексации пенсий затронет порядка 7,87 миллиона человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на сколько проиндексируют пенсии военным пенсионерам в России.

+20° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
88.17
0.04 95.66
0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:02
Палки в колеса: для аренды электросамоката потребуется интеллектуальный тест
1:44
Питомцы из КНДР: где живут собаки, которые Ким Чен Ын подарил Путину
1:22
В возрасте 61 года умер глава Управления госэкспертизы Минобороны Хандаев
0:58
«До сих пор ломаем голову»: отец Жанны Фриске ответил на слухи о ее смерти из-за ЭКО
0:36
Старший внук Елизаветы II представил новую избранницу королю Карлу
0:14
Моди выразил уверенность в укреплении дружбы между Индией и Россией

Сейчас читают

Шок «цивилизованного мира»: почему на саммите ШОС в Астане не было надписей на английском
Посланец Трампа? Чьи интересы преследует Орбан своим международным «турне»
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в Балашихе
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака