Повреждены 14 домов: мощный лесной пожар вспыхнул в Астрахани
Разгоревшийся в Астрахани пожар повредил 14 домов
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; Telegram / МЧС России / mchs_official
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Пламя пытаются потушить более 60 спасателей.
Мощный пожар вспыхнул в садовом товариществе «Факел» в Советском районе Астрахани. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России, опубликовав в Telegram-канале видео.
Как уточнили в ведомстве, сперва загорелась сухая трава и камыши, а затем огонь перешел на строения. В настоящий момент сообщается о 14 нежилых зданиях, которые повредил лесной пожар.
На обнародованных МЧС кадрах видно, как спасатели борются с огнем, разросшимся на площади в 1,5 тысячи квадратных метров.
В ликвидации возгорания участвуют более 60 спасателей и 24 единицы специализированной техники. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.
Ранее 5-tv.ru сообщал о страшном пожаре в квест-руме Махачкалы, который унес жизни двух девушек.
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