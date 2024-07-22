Повреждены 14 домов: мощный лесной пожар вспыхнул в Астрахани

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 80 0

Разгоревшийся в Астрахани пожар повредил 14 домов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; Telegram / МЧС России / mchs_official

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Пламя пытаются потушить более 60 спасателей.

Мощный пожар вспыхнул в садовом товариществе «Факел» в Советском районе Астрахани. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России, опубликовав в Telegram-канале видео.

Как уточнили в ведомстве, сперва загорелась сухая трава и камыши, а затем огонь перешел на строения. В настоящий момент сообщается о 14 нежилых зданиях, которые повредил лесной пожар.

На обнародованных МЧС кадрах видно, как спасатели борются с огнем, разросшимся на площади в 1,5 тысячи квадратных метров.

В ликвидации возгорания участвуют более 60 спасателей и 24 единицы специализированной техники. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Ранее 5-tv.ru сообщал о страшном пожаре в квест-руме Махачкалы, который унес жизни двух девушек.

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