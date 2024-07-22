Краснов прибыл в КНДР для обсуждения сотрудничества Москвы и Пхеньяна

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 34 0

В столице он встретится со своим коллегой и обсудит вопросы двустороннего сотрудничества с другими официальными лицами

Краснов прибыл в КНДР для обсуждения сотрудничества Москвы и Пхеньяна

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Генпрокурор России Игорь Краснов 22 июля впервые в истории сотрудничества надзорных ведомств РФ и КНДР прибыл в Пхеньян. Об этом сообщило на своем сайте российское ведомство.

Главу делегации РФ у трапа самолета встретили представители руководства Центральной прокуратуры Корейской Народно-Демократической Республики.

«В столице КНДР Игорь Краснов встретится со своим коллегой и обсудит вопросы двустороннего сотрудничества с другими официальными лицами. Также планируется подписание программы сотрудничества между Генпрокуратурой России и Центральной прокуратурой КНДР на 2024–2026 годы и обновленного соглашения о сотрудничестве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские и северокорейские прокуроры более 10 лет поддерживают диалог, основанный на подписанном в 2010 году соглашении о сотрудничестве.

В ведомстве добавили, что накануне представители Генпрокуратуры и Военного университета Минобороны РФ прочли в Пхеньяне курс лекций об основных направлениях деятельности российского надзорного ведомства.

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