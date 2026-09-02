Не только витамин C: чем яблоки полезны для иммунной системы

Яблоки содержат клетчатку и полифенолы, важные для иммунитета

Осенью и зимой особенно хочется добавить в меню продукты, которые помогают организму справляться с сезонными нагрузками. Одним из привычных вариантов остаются яблоки — они доступны практически круглый год и содержат сразу несколько веществ, важных для нормальной работы организма. Подробнее в материале 5-tv.ru.

Как яблоки связаны с работой иммунитета

Для нормальной работы иммунной системы необходимы витамины, минералы, белки и другие питательные вещества. Витамин C, например, участвует в функционировании иммунных клеток, а выраженный дефицит этого вещества способен нарушать защитные функции организма.

В яблоках витамин C есть, однако назвать фрукт одним из главных его источников нельзя. По его содержанию яблоки уступают многим другим фруктам и овощам. Поэтому рассчитывать на яблоки как на способ восполнить суточную потребность в витамине C не стоит.

Тем не менее фрукт дает организму сразу несколько полезных компонентов. Помимо витамина C, в яблоках содержатся пищевые волокна и полифенолы — растительные соединения с антиоксидантными свойствами.

Почему для иммунитета важна клетчатка

Одна из главных особенностей яблок — содержание пищевых волокон. Среди них есть пектин, который относится к растворимой клетчатке.

Пищевые волокна необходимы для нормальной работы кишечника. При этом их значение не ограничивается пищеварением: кишечник тесно связан с иммунной системой, а населяющие его микроорганизмы участвуют в обмене веществ и различных иммунных процессах.

Пектин и другие виды клетчатки служат пищей для части кишечных микроорганизмов. В результате их переработки образуются соединения, которые могут влиять на состояние кишечного барьера и работу иммунных механизмов.

Именно поэтому яблоки могут быть полезны не только как источник отдельных витаминов. Их клетчатка помогает поддерживать среду, в которой работает кишечная микробиота.

Чем полезны полифенолы

Еще одна группа веществ в яблоках — полифенолы. К ним относятся флавоноиды и другие растительные соединения. Они обладают антиоксидантными свойствами и изучаются в связи с воспалительными процессами и состоянием кишечной микробиоты.

Некоторые полифенолы взаимодействуют с микроорганизмами кишечника, а продукты их переработки могут влиять на различные процессы в организме.

Однако фразу «яблоки убивают вирусы» или «защищают от простуды» считать корректной нельзя. Речь идет о поддержке нормальных процессов в организме, а не о лекарственном эффекте.

Нужно ли есть яблоки с кожурой

Если яблоко хорошо вымыто и кожура нормально переносится, очищать его необязательно. В кожице и прилегающих к ней слоях содержится значительная часть растительных соединений, поэтому при очистке часть из них теряется.

При этом яблоко без кожуры не становится бесполезным. В нем по-прежнему остаются пищевые волокна и другие питательные вещества. Поэтому выбор зависит от индивидуальных предпочтений. Если кожура не вызывает неприятных ощущений, яблоко можно есть целиком.

Какие яблоки полезнее для иммунитета — красные или зеленые

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Цвет кожуры связан с составом растительных соединений, а их количество может различаться у разных сортов.

Красные яблоки содержат пигменты и полифенолы, связанные с окраской кожицы. У зеленых сортов соотношение отдельных соединений может быть другим. Но это не означает, что один цвет принципиально лучше другого именно для иммунитета.

Поэтому выбирать яблоки стоит прежде всего по вкусу и переносимости. Можно чередовать разные сорта, особенно если хочется получать из фруктов разные растительные соединения.

Яблоко или яблочный сок: что полезнее

Для регулярного питания предпочтительнее целое яблоко. При приготовлении сока значительная часть пищевых волокон остается в мякоти и отходах, тогда как в напитке сохраняются главным образом вода и растворенные сахара.

Целый фрукт также лучше насыщает благодаря клетчатке и необходимости его пережевывать. Поэтому яблоко может быть более удачным вариантом перекуса, чем стакан сока.

Это не означает, что яблочный сок полностью бесполезен. Но если выбирать между цельным фруктом и соком, преимущество будет на стороне яблока.

Сколько яблок нужно есть для иммунитета

Специальной «иммунной нормы» яблок не существует. Несколько фруктов в день не смогут гарантированно защитить от простуды или другой инфекции.

Количество зависит от общего рациона и индивидуальных потребностей человека. Одно яблоко может стать самостоятельным перекусом или дополнением к завтраку.

Фрукт удобно сочетать с продуктами, содержащими белок и жиры: например, натуральным йогуртом, творогом или небольшим количеством орехов. Такой перекус получится более сытным и сбалансированным.

Кому яблоки подходят не всегда

Для большинства людей яблоки являются безопасным продуктом. Однако индивидуальная реакция на них может отличаться.

У некоторых людей фрукт вызывает вздутие, дискомфорт или другие неприятные ощущения из-за содержания определенных углеводов и пищевых волокон. Возможны и аллергические реакции. В частности, у людей с аллергией на пыльцу березы иногда возникает перекрестная реакция на сырые яблоки.

При сахарном диабете полностью отказываться от яблок обычно не требуется, однако содержащиеся в них углеводы необходимо учитывать в общей системе питания. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта рацион также стоит подбирать с учетом индивидуальной переносимости.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.