ГУР и СБУ устроили перестрелку в центре Киева

В украинской столице этим утром прямо на улицах звучали выстрелы. Есть погибшие и раненые. Таким образом отношения выясняли спецслужбы — СБУ и ГУР. Причем в Киеве уже заявили о причастности Москвы, однако местные журналисты говорят о дележке рынка мошеннических кол-центров. Версии изучал корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Допрыгались — уличные бои в Киеве ведут между собой украинские спецслужбы. Стороны конфликта — СБУ (Служба безопасности Украины) и ГУР (Главное управление разведки). Стрельба в центре города — словно две банды выясняют отношения.

Все началось с того, что пару дней назад неизвестными — на тот момент — был похищен некий Степан Каплунов*, заместитель командира РДК** — Русского добровольческого корпуса**, запрещенного в России. Это отъявленный нацист, перешедший на сторону врага.

Так как сборище предателей — то есть РДК — входит в структуры ГУР, его оперативники и поехали вызволять своего подопечного. Похитителями оказались сотрудники СБУ, которые Каплунова* не выдали и вызвали на помощь свой спецназ. В итоге победили СБУшники. ГУР понес серьезные потери — один убит, двое ранены.

«Это показывает, как рушится система, находящаяся у власти. Киевский режим, вероятно, находится на грани проигрыша этой войны и начинает это осознавать. И конечно, в такой ситуации мы всегда будем наблюдать, как различные конфликтующие и конкурирующие структуры приходящего в упадок режима начинают бороться друг с другом и убивать друг друга. И вероятнее, это и является финальным этапом, сценарием финальной стадии для киевского режима», — сказал немецкий политолог Ральф Нимайер.

Как весь этот бардак объяснять населению и миру? Хороших вариантов в этой ситуации в принципе быть не может. Поэтому версии в украинских СМИ звучат самые разные и безумные. СБУ обвиняет ГУР в сотрудничестве с российскими спецслужбами, вбрасывается версия, что они готовили убийство какого-то беглого российского либерала в Киеве. ГУР в ответ обвиняет СБУ в исполнении преступных приказов — устами террориста и экстремиста Буданова*.

«Никто не имеет права безнаказанно похищать военнослужащих, открывать огонь на улицах наших городов, отдавать и выполнять преступные приказы», — заявил Кирилл Буданов*.

Лидер предателей — командир РДК Денис Капустин* — комментирует задержание своего заместителя с очень грустным лицом. Чувствует, что и над ним сгущаются тучи, и, похоже, уже тысячу раз пожалел, что приехал в Киев воевать со своими согражданами.

«Только что у него в квартире прошел обыск, я присутствовал, протокол обыска есть, изъято ничего не было», — сказал Денис Капустин.

Разобраться, что на самом деле произошло, пока сложно. Но то, что ГУР в последнее время замешан в заказных убийствах, никак не связанных с работой разведки, — это факт. Чего стоит покушение на украинского олигарха Ермолаева в Монако. Запад в очередной раз вскормил монстров, которые вышли из-под контроля.

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* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** — признан в России террористической организацией и запрещен