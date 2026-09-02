В России задолженность по зарплате в июле снизилась до 2,039 млрд рублей

В России снизилась задолженность по зарплате

Объем просроченной задолженности по заработной плате в России на конец июля 2026 года составил 2,039 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущим месяцем показатель снизился на 31,8 миллиона рублей, или на 1,5%. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Данные были предоставлены организациями, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства.

Из общей суммы задолженности 872,4 миллиона рублей приходится на долги, возникшие в 2026 году. Еще 859,4 миллиона рублей составляют задолженности, образовавшиеся в 2025 году. На выплаты, не произведенные в 2024 году и ранее, приходится 307,1 миллиона рублей.

В Росстате отметили, что объем просроченной задолженности на конец июля составлял менее 1% месячного фонда заработной платы работников организаций.

Основной причиной невыплаты зарплат остается отсутствие собственных средств у организаций. Такая задолженность за июль сократилась на 40,4 миллиона рублей, или 2%, и составила 2,004 миллиарда рублей — 98,3% от общего объема просроченных выплат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что металлургия стала самой высокооплачиваемой отраслью в России летом 2026 года. По данным «Авито Работы», в июне–августе средний уровень зарплатных предложений в этой сфере составил 208 тысяч рублей в месяц. Размер дохода при этом зависит от региона, квалификации специалиста и условий работы.

Второе место в рейтинге заняло транспортное машиностроение с предложениями в среднем 166 236 рублей. В тройку лидеров также вошло строительство, где работодатели указывали среднюю зарплату около 146 795 рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.