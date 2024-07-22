Путин поручил создать фонд поддержки детско-юношеского спорта

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам развития детско-юношеского спорта. Документ обнародован на сайте Кремля. В нем говорится о создании некоммерческого фонда поддержки детско-юношеского спорта.

Его созданием займется правительство России. Основными целями деятельности фонда станет дополнительная поддержка детско-юношеского и массового спорта, спортивных школ, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, общероссийских и региональных спортивных федераций, реализация новых форматов международных спортивных соревнований и развитие спортивной инфраструктуры.

Имущество фонда будет формироваться за счет целевых отчислений от азартных игр. Предполагается финансирование мероприятий, которые направлены на повышение доступности детско-юношеского спорта. В приоритете — предоставить возможность для занятий детям из малообеспеченных семей безвозмездно.

Помимо этого, Путин распорядился обеспечить дальнейшее развитие государственной «Единой цифровой платформы „Физическая культура и спорт“». При этом необходимо усовершенствовать присвоение спортивных разрядов и званий с использованием этой системы, а также предоставление услуг по формированию электронного паспорта спортсмена.

То же самое касается формирования и ведения перечней объектов спорта, организаций и ИП, которые осуществляют тренерскую деятельность.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о разрушении мирового спорта после отстранения атлетов из РФ. Вместе с тем дипломат отметила многочисленные достижения российских спортсменов.