Генпрокурор Краснов возложил венок к монументу воинам Красной армии в Пхеньяне

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 42 0

Краснов в рамках визита в Пхеньян возложил венок к монументу «Освобождение»

Фото, видео: Генеральная прокуратура РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Памятник установлен в честь освобождения Кореи от японских колонизаторов в годы Второй мировой войны.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов в рамках визита в Северную Корею возложил венок к монументу «Освобождение». Видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Памятник посвящен воинам Красной армии, освободившим Корею в годы Второй мировой войны от японских колонизаторов, и был воздвигнут в 1946 году в знак благодарности корейского народа.

Краснов впервые в истории сотрудничества надзорных ведомств России и Северной Кореи прибыл в Пхеньян. Российского Генпрокурора у трапа самолета встретили представители руководства Центральной прокуратуры КНДР.

В рамках визита у Краснова намечена встреча с северокорейским коллегой и другими официальными лицами с целью обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества.

Также планируется подписание программы сотрудничества между Генпрокуратурой РФ и Центральной прокуратурой КНДР на 2024-2026 годы и обновленного соглашения о сотрудничестве.

Российское и северокорейское надзорные ведомства более десяти лет поддерживают диалог, основанный на подписанном в 2010 году соглашении о сотрудничестве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генпрокурор Краснов предложил коллегам из КНДР обмениваться опытом судебных практик.

+17° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
87.78
-0.24 95.76
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:00
Гаубицы Д-30 уничтожили замаскированную технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6:42
Дорогу молодым: почему Байден вышел из гонки за президентское кресло
6:28
Наша новая цель: Flightradar24 засек летящий в сторону Украины F-16
6:16
Пациент скорее жив? Лечащий врач Байдена раскрыл правду о его состоянии
6:00
Российские «Грады» громят ВСУ под покровом ночи. Лучшее видео из зоны СВО
5:38
Байден передал главам Минфина и Госдепа полномочия по поддержке Украины

Сейчас читают

Тотальное наблюдение: США приступили к применению майданных технологий в Грузии
Российские «Грады» громят ВСУ под покровом ночи. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака