«Была худшей ученицей»: Волочкова рассказала о своих детских комплексах

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 3 957 0

Анастасия Волочкова была худшей ученицей в балетном классе в начале своего пути

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Педагог по балету не верил в успех будущей знаменитости.

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова не имела физических данных прирожденной балерины. На пути к успеху знаменитости пришлось преодолеть немало трудностей, чтобы из худшей ученицы превратиться в первоклассную балерину. Об этом она рассказала 5-tv.ru на VK Fest 2024.

«Мне пришлось преодолеть и перебороть самые главные недостатки, а это отсутствие физических данных в балетном искусстве, потому что я пришла в балетную академию ребенком и у меня не было никаких данных», — призналась прима-балерина, покорившая сцену Большого театра.

Даже знаменитая растяжка Волочковой вначале не давалась ей. Знаменитости пришлось упорным трудом развивать в себе гибкость и выворотность.

«Я сначала была самой худшей ученицей по балету. Этот комплекс у меня был всегда. Мне его еще усиливала педагог по балету, которая говорила, что я никогда не буду балериной», — делится воспоминаниями артистка.

Так маленькая пятилетняя Настя уже тогда поставила себе цель стать профессиональной артисткой балета, которая покорит каждого, несмотря ни на что. И это у нее получилось.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Шаляпин подло поступил с Волочковой.

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