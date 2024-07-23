Песни исполнителя очень точно попадают в настроение российского общества, считают в Кремле.

Глава российского государства Владимир Путин вряд ли глубоко знаком с творчеством автора и исполнителя песен Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN. Об этом сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Комментируя присвоение молодому исполнителю звания заслуженного артиста, Песков отметил, что не уверен, насколько хорошо президент знаком с его произведениями. При этом он подчеркнул важность творчества популярного певца для россиян.

«Целый ряд песен этого исполнителя, действительно, попали в яблочко с точки зрения настроя наших людей, нашего общества», — подчеркнул Песков в ходе общения с представителями прессы.

SHAMAN узнал о присвоении ему звания заслуженного артиста России во время концерта в Сочи. Певец отметил, что это одно из самых важных событий в его жизни. Фанаты ответили ему громкими овациями и поздравлениями. После чего SHAMAN со скромной и счастливой улыбкой покинул сцену.

Ранее 5-tv.ru сообщало, что видеохостинг YouTube заблокировал канал SHAMAN.

До этого SHAMAN подпал под новые санкции Европейского союза, так как поддерживает действия российских властей, которые, по мнению коллективного Запада, якобы «подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины».