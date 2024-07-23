«Значимый момент»: SHAMAN узнал о присвоении ему звания заслуженного артиста РФ на концерте

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 251 0

SHAMAN узнал о присвоении ему звания заслуженного артиста РФ во время концерта

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / АНДРЕЙ ЭРШТРЕМ; 5-tv.ru

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Исполнитель поделился радостной новостью с фанатами прямо со сцены.

Автор и исполнитель Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, узнал о присвоении ему звания заслуженного артиста РФ во время концерта в Сочи. Видео со своей реакцией он опубликовал в Telegram-канале.

«Родные, только что, прямо во время моего сольного концерта в Сочи, который прошел с неизменным аншлагом, президент России Владимир Путин присвоил мне звание Заслуженного артиста Российской Федерации. Служу России!» — подписал музыкант.

Своей радостью SHAMAN решил тут же поделиться с поклонниками во время концерта. Он отметил, что это одно из самых важных событий в его жизни.

«Сейчас вы станете свидетелем одного очень важного и значимого момента в моей жизни. Только что, только я заходил за кулисы, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин присвоил звание мне заслуженного артиста России», — сказал он.

Фанаты ответили ему громкими овациями и поздравлениями. После чего артист со скромной и счастливой улыбкой покинул сцену.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что SHAMAN отреагировал на выход действующего лидера США Джо Байдена из президентской гонки.

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