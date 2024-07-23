Суд в Москве вынес заочный приговор журналисту Зыгарю* за фейки о ВС РФ

Он был арестован в апреле текущего года.
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Басманный суд Москвы вынес приговор российскому писателю и журналисту Михаилу Зыгарю* по делу о фейках о Вооруженных силах (ВС) России.
«Зыгарю назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — сообщили в суде.
Михаиль Зыгарь был заочно арестован в апреле 2024 года. Ему грозило до десяти лет лишения свободы за публикацию постов о событиях в Буче, которые содержали заведомо ложную информацию и представляли в негативном свете российскую армию.
Отбывание наказания Зыгаря начнется как только он будет экстрадирован или задержан на территории России.
В оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен и представитель ФБК** Леонид Волков***. На платформе различных шоу YouTube он заявил, что преступники, которые организуют диверсии и акты саботажа, являются «смелыми людьми».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаила Зыгаря объявило в розыск МВД России.
* — признан иностранным агентом на территории России.
** — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.
*** — признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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