«Как обухом»: отец блогера МотоТани о том, как узнал о смерти дочери

Девушка незадолго до трагедии написала в своей социальной сети, что «намерена покорить Турцию».

Отец разбившейся в Турции блогера МотоТани узнал о смерти дочери от зятя. Об этом сам мужчина сообщил в беседе с RT.

«Зять ночью позвонил… как обухом. Что именно там случилось, на дороге, я знаю не больше вашего. Муж Тани был в Москве, она — в Турции», — выразил свои эмоции мужчина.

Выяснилось, что родители МотоТани живут в Омской области. За две недели до смерти она отправила их отдыхать на море.

Разбившаяся на мотоцикле Татьяна Озолина вела YouTube-канал, который насчитывает порядка двух миллионов подписчиков. Прямо перед смертью МотоТаня написала в своей социальной сети, что «намерена покорить Турцию».

Предположительно, Озолина не справилась с управлением. Она ехала по трассе Миляс — Секе вместе с турецким мотоциклистом Онуром Обутом, когда их байки столкнулись. Обута доставили в больницу, а МотоТаня от полученных травм скончалась на месте.

Ранее 5-tv.ru расписал интересные подробности о жизни погибшей МотоТани.