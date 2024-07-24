Потеря важнейших позиций: в Германии сообщают о стремительном отступлении ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 89 0

Bild: ВСУ теряют территории и находятся в опасной ситуации на фронте

Потеря важнейших позиций: в Германии сообщают о стремительном отступлении ВСУ

Фото: Григоров Гавриил / ТАСС

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Украинская армия бессильна против российских планирующих авиабомб, сокрушаются немецкие журналисты.

Украинская армия теряет все больше территорий и находится в очень сложной ситуации. Об этом сообщается в спецрепортаже Bild.

«В целом сложилась очень опасная ситуация для Украины, которая, очевидно, все быстрее и быстрее теряет позиции», — заявил журналист издания.

Также он отметил применение российской авиацией планирующих авиабомб, перед которыми украинская армия бессильна.

В свою очередь, известный немецкий пропагандист Юлиан Репке, находясь в телестудии, показал на виртуальной карте населенные пункты, которые еще недавно были украинскими, но теперь отмечены российскими триколорами, что означает их переход под контроль ВС РФ.

Ранее в этот день сообщалось, что российские военные полностью освободили насаленный пункт Ивано-Дарьевка в Донецкой народной республике (ДНР).

«Подразделения „Южной“ группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка Донецкой народной республики и заняли более выгодные рубежи», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские войска продвигаются у Стельмаховки.

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