«Это хуже, чем ребенок»: врачи нашли в теле женщины нечто странное

Пользователей Сети эта история повергла в ужас.

У женщины в области таза нашли кисту с зародышем мозга. Об этом пишет британская газета Mirror.

Одна женщина решила поделиться в интернете страшной историей, о том, что в ее теле обнаружили медики. По ее словам, она пошла на УЗИ, думая, что беременна. Она очень не хотела этого ребенка, поэтому желала узнать результаты обследования как можно скорее.

Позже к ней подошла врач. На ее вопрос о беременности она ответила, что это нечто, на самом деле, хуже, чем ребенок. У нее была дермоидная киста размером семь сантиметров.

«Это не младенец. На самом деле это гораздо хуже, чем ребенок. Она смотрит мне в глаза и говорит, что у меня киста размером с куриное яйцо», — пересказывает слова врача пациентка.

Медик уточнил, что подобные опухоли репродуктивных клеток могут прорасти «в любую ткань тела», в том числе мозговую. Также на ней способны расти зубы и волосы. Кроме того, они могут присутствовать в теле человека с самого рождения.

Пока что никто не знает, что вызывает такие образования в организме, поэтому и не представляется возможным как-либо снизить риск их возникновения.

Врачи добавляют, что подобные кисты являются доброкачественными и не представляют вреда здоровью.Тем не менее, большие дермоидные кисты могут вызвать осложнения. Например, инфекции или перекрут яичника.

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