Чудесное спасение: в Подмосковье хирурги удалили ребенку жабры

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 31 0

Врачи Видновской больницы удалили четырехлетнему мальчику рудимент жаберной дуги

Чудесное спасение: в Подмосковье хирурги удалили ребенку жабры

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Подобная патология встречается очень редко.

Врачи Видновской клинической больницы в Подмосковье провели операцию по удалению «жабр» четырехлетнему мальчику. У маленького пациента наблюдалась редкая патология — рудимент жаберной дуги. Об уникальном случае NEWS.ru рассказала заведующим отделением детской хирургии в медицинском учреждении Виктория Жиронкина.

Как она объяснила, подобная патология встречается сравнительно редко и исправляется только хирургическим вмешательством. Операция прошла успешно: она длилась несколько часов и благополучно завершилась после удаления рудимента. Сейчас малыш уже дома.

Жаберные щели заращиваются в процессе эмбрионального развития, однако при нарушении этого процесса может возникнуть жаберный свищ. В том случае, если канал оказывается замкнут с двух сторон, образуется киста.

«В стенках врожденных кист шеи могут выявляться мышечные волокна, частицы хряща, части слизистых желез и крайне редко — рудимент жаберной дуги в виде кости. И вот такой редкий случай нам встретился в нашей практике», — рассказала Виктория Жиронкина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врачи удалили жительнице ХМАО огромную опухоль из носа, которая ее «душила».

Чудесное спасение: в Подмосковье хирурги удалили ребенку жабры

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