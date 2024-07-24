На Украине задержали помогавшего уклонистам экс-телеведущего

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двух человек за публикации в сети видео с призывами украинцев противостоять сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК), чтобы избежать службы в украинской армии. Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

Отмечается, что «нейтрализованная группировка» работала на срыв мобилизации и «сливала» данные украинских военных в Киевской, Одесской, Харьковской и Закарпатской областях.

Одним из организаторов группы был «экс-ведущий популярных телепроектов Украины, а сейчас известный блогер», который привлек к преступной деятельности семерых сообщников.

Имя журналиста не раскрывается, однако издание «Страна.ua» выяснило, что речь идет о бывшем телеведущем Жане Новосельцеве.

По данным СБУ, группа создала несколько страниц на YouTube, в Telegram и в соцсетях с общей аудиторией 600 тысяч пользователей.

Также был создан сайт с персональными данными украинских военных, сотрудников ТЦК и правоохранителей. Деятельность группы координировалась через анонимный чат в одном из мессенджеров.

Тем временем в Киеве начали задерживать военнообязанных мужчин, не обновивших данные воинского учета. С 17 июля на Украине изменились правила пребывания на улице для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и распространения повесток о необходимости явиться в военкомат. В частности, теперь украинцам при выходе на улицу нужно иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию патруля.

Тем, кто не обновил данные воинского учета, грозят штрафы до 25 тысяч гривен (около 50 тысяч рублей). Выписывать их хоть каждый день имеют право сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК).

Если сумма штрафов превысила 160 тысяч гривен (свыше 300 тысяч рублей), военнообязанного объявят в розыск, арестуют счета и заблокируют водительские права. Также могут лишить имущества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СБУ задержала мэра одного из городов в Одесской области и его сообщников за вымогательство.